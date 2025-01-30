قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي.. وغياب الشناوي وتوفيق أمام الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمباراة الزمالك في الجولة الـ11 من بطولة الدوري.

ويغيب عن بيراميدز أحمد الشناوي، وكريم حافظ بسبب حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة.

كما يغيب أحمد توفيق بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الأهلي ليغيب مباراتين، وكذلك ويفتقد بيراميدز لجهود مهاجمه مروان حمدي بسبب الإيقاف لقرار لجنة الانضباط بإيقافه 6 مباريات.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي الذي غاب عن مواجهة الأهلي الأخيرة نتيجة معاناته بشد عضلي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة

وسط الهجوم: مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساء الجمعة.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.