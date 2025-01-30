بعد قطع إعارته إلى الأهلي.. الدحيل يعلن عودة يوسف أيمن

أعلن نادي الدحيل القطري عن عودة المدافع يوسف أيمن إلى صفوفه بعد قطع إعارته مع الأهلي.

وانضم يوسف أيمن لصفوف الأهلي بداية الموسم الحالي معارا من الدحيل ختى نهاية الموسم ولكنه سيعود بعد منتصف الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوسف أيمن وقع على مخالصة مالية وأنهى ارتباطه بالأهلي.

اللاعب عاد إلى نادي الدحيل وطالب بتسريع إرسال بطاقته الدولية من أجل المشاركة مع فريقه القطري.

الأهلي أعلن أمس تعاقده مع مصطفى العش لاعب زد حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب الذي يرغب في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات والعودة لحسابات منتخب قطر.

وخاض يوسف أيمن آخر مباراة دولية مع منتخب قطر يوم 6 نوفمبر 2024 عندما سجل هدفا في شباك منتخب الهند بالمباراة التي انتهت بفوز قطر 2-1.

اللاعب الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية لا يشغل مكان لاعب أجنبي في قائمة الأهلي.

وبات يوسف أيمن ثالث الراحلين عن صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية بعد بيرسي تاو وكهربا.

وانتقل كهربا إلى الاتحاد الليبي معارا من الأهلي، فيما اشترى نادي قطر القطري المدة المتبقية في عقد بيرسي تاو.

وشارك يوسف أيمن مع الأهلي منذ انضمامه خلال مباراتين فقط.

وتوج يوسف أيمن مع الأهلي بلقبي السوبر المصري على حساب الزمالك ولقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ على حساب العين الإماراتي.