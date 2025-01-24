دفاع الأهلي في أمان.. الأهلي يعلن ضم مصطفى العش
الجمعة، 24 يناير 2025 - 22:03
كتب : أحمد الخولي
أعلن النادي الأهلي ضم مصطفى العش قادما من زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
مصطفى العش
النادي : الأهلي
وكشف النادي عن ضم اللاعب عن طريق قناة النادي الأهلي.
ومن جانبه كشف نادي زد إعارة مصطفى العش للأهلي 6 أشهر دون وجود بند نية البيع.
إعارة لاعبنا مصطفى العش إلى النادي الأهلي. 🟢#ZEDFC pic.twitter.com/g7Hx8CbZ1g— ZED FC (@zedfc_egypt) January 24, 2025
وكشف مصدر من زد في وقت سابق عبر FilGoal.com: "وافقنا على إعارة مصطفى العش إلى الأهلي حتى نهاية الموسم دون وجود بند بأحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى30 مليون جنيه".
وأضاف "الأهلي عرض وضع بند يمنحه أحقية الشراء نهاية الموسم مقابل أكثر من مليون دولار ولكننا نرفض التفريط في اللاعب وخاصة وأننا تلقينا عرضا لبيعه مقابل مليوني دولار".
ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 9 مباريات آخرها أمام بيراميدز في الدوري المصري، وربما يكون اللقاء الأول له بقميص الأهلي ضد بيراميدز أيضا عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 10.
وخاض العش إجمالا في الدوري المصري 96 مباراة بقميص غزل المحلة وزد.
ويمتلك هدفا وحيدا سجله في شباك المصري خلال موسم 2022-23.
من هو مصطفى العش؟