دفاع الأهلي في أمان.. الأهلي يعلن ضم مصطفى العش

هل تتذكر حديث خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك عن رغبته في ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى، وشكواه من قلة وجودهم في الدوري المصري عموما؟ حسنا.

نقدم لكم أحد هؤلاء الندرة.

يجيد العش اللعب في مركز الظهير الأيسر إلى جانب قلب الدفاع أيضا، ويملك 87 مباراة بالدوري الممتاز وهدفا واحدا، سجله في شباك المصري في يونيو الماضي، وهو النادي الذي حاول ضمه من قبل.

جهود العش والعديد من زملائه لم تشفع لإبقاء "زعيم الفلاحين" في الدوري الممتاز، حيث هبط في الجولة الأخيرة بخسارة محبطة للغاية أمام حرس الحدود الذي حُسم هبوطه رسميا قبلها.

أتى زد وحسم المسألة مقابل 20 مليون جنيه و15% من إعادة البيع، أو بالأحرى 19 مليونا و680 ألف جنيه.

الفضل في تلك الدقة يعود لـ علي هنيدي رئيس مركز شباب كوم حمادة، الذي أوضح أن جهته ستنال قرابة 3 ملايين جنيه بفضل بند 15% من إعادة البيع، وضعوه حين باعوا اللاعب لغزل المحلة مقابل 300 ألف جنيه في 2021، ربح البيع حقا.

شقيقيه أحمد العش يلعب حاليا في صفوف الجونة، ويوسف العش لاعب غزل المحلة.