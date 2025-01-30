الاتحاد يوضح هل طلب الزمالك عودة محمود علاء

الخميس، 30 يناير 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

محمود علاء - الاتحاد

كشف محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري حقيقة طلب الزمالك عودة محمود علاء مجددا.

وانضم علاء لصفوف زعيم الثغر في سوق الانتقالات الجارية في صفقة تبادلية. (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك لم يفاوضنا بشكل رسمي من أجل ضم محمود علاء، اللاعب لم يشارك معنا وكل ما أثير اجتهادات".

وأضاف "محمود علاء جاهز وهناك إمكانية لدخوله في قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقبلة".

وسبق أن كشف سلامة لـ FilGoal.com في وقت سابق أيضا: "محمود علاء متمسك بتعاقده مع الاتحاد السكندري ولا توجد نية لرحيله إلى الزمالك".

وتابع "اللاعب تلقى عرضا من الزمالك عقب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي لكنه فضل الاتحاد السكندري ووقع على التعاقد وحصل على مقدم العقد".

وكشف نادي الاتحاد السكندري ضم محمود علاء لمدة موسم ونصف الموسم.

ولعب محمود علاء 22 مباراة مع الاتحاد السكندري خلال فترة إعارته من الزمالك ونجح في تسجيل 4 أهداف رغم مركزه كمدافع.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد مرور 10 جولات.

ويستعد زعيم الثغر للقاء بتروجت يوم السبت المقبل لحساب الجولة 11.

الاتحاد السكندري محمود علاء الدوري المصري الزمالك
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