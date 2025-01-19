كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم محمود علاء

الأحد، 19 يناير 2025 - 16:20

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - البنك الأهلي - محمود علاء

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم محمود علاء مدافع الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن ضم محمود علاء لمدة موسم ونصف الموسم.

وأشار بيان الاتحاد السكندري عن توقيع اللاعب في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وطلعت يوسف المدير الفني وعبد الجليل إمام مدير الكرة.

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وبات علاء لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع نادي السويحلي الليبي.

ووافق طلعت يوسف مدرب الاتحاد على ضم محمود علاء لتدعيم صفوف الفريق في انتظار إتمام الاتفاق بشكل رسمي مع اللاعب.

وسبق لمحمود علاء اللعب لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي قبل أن يتم فسخ التعاقد.

ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.

ولعب محمود علاء 22 مباراة مع الاتحاد السكندري خلال فترة إعارته من الزمالك ونجح في تسجيل 4 أهداف رغم مركزه كمدافع.

الدوري المصري الاتحاد السكندري محمود علاء
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