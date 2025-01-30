خبر في الجول - تمت.. الزمالك يضم أحمد حسام وتفاصيل التعاقد

الخميس، 30 يناير 2025 - 12:45

كتب : حامد وجدي عمرو نبيل

هدف أحمد حسام - الجونة ضد الزمالك

أتم نادي الزمالك أولى صفقاته بعد التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية أمس الأربعاء، قبل أن يتمم اتفاقه مع نادي الجونة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تعاقد مع أحمد حسام لمدة 4 مواسم ونصف الموسم أي حتى صيف 2029.

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وجاء تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 11 مليون جنيه قيمة انتقاله من الجونة.

ويحصل الجونة على 6 ملايين جنيه نقدا بالإضافة إلى 5 ملايين على أقساط.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقترن فيها اسم أحمد حسام من أجل الانضمام للزمالك.

وكشف أحمد حسام من قبل في حوار سابق لـ FilGoal.com رغبته ارتداء قميص الأبيض: "الزمالك فريق كبير ومن الشرف لي فقط ارتباط اسمي بالانتقال إليه لأن ذلك يرفع من شأن أي لاعب ورغبتي بكل تأكيد هي اللعب في الزمالك لأنه لا يوجد لاعب في مصر لا يرغب في اللعب للزمالك أو الأهلي ولكن أي خطوة سأتخذها ستكون من خلال الجونة".

صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل هدفا جاء في شباك الزمالك وصنع آخر.

من هو أحمد حسام؟

قلب دفاع وظهير أيسر الجونة تدرج في صفوف فرق الشباب وصولا للفريق الأول وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز.

انضم لقائمة منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين في 2020 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بتونس بعد إصابة مجموعة من اللاعبين حينها بفيروس كورونا.

الدوري المصري أحمد حسام الزمالك الجونة
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