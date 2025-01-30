رومانو: لاتسيو على أعتاب ضم كاسادي من تشيلسي

يقترب لاتسيو من حسم صفقة ضم تشيرازي كاسادي قادما من تشيلسي.

ووفقا لفابريزو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورت" فإن الإيطالي الشاب من المنتظر أن تُحسم تفاصيل انتقاله اليوم الخميس.

وأرسل لاتسيو عرضا بقيمة 13 مليون يورو لضم الإيطالي الشاب.

ويعد كاسادي لاعب الوسط البالغ 22 عاما من أبرز المواهب الشابة التي استقطبها تشيلسي مؤخرا.

فانضم لصفوف البلوز قادما من إنتر في صيف 2022.

وفاز كاسادي بجائزة أفضل لاعب وهداف كأس العالم للشباب 2023 والتي أقيمت في الأرجنتين بعد سجل 7 أهداف وقاد إيطاليا للنهائي دون أن يتواجد باللقب.

وارتدى كاسادي قميص تشيلسي في 17 مباراة فقط دون أن يسجل.

وأعير من قبل لريدينج في موسم 2022-23 وليستر سيتي في الموسم الماضي وساهم في عودة الثعالب للدوري الإنجليزي مجددا.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.

فيما حسم نسور العاصمة تأهلهم بشكل مباشر إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.