مرموش: متحمس للمرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا

يشعر عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد بالحماس قبل خوض أول مباراة في مشواره الاحترافي بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى مرحلة ملحق دور الـ16 بالمسابقة بعد فوزه على كلوب بروج في الجولة الختامية لمرحلة الدوري واحتلال المركز الـ22.

وقال مرموش عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبروك يا شباب.. متحمس للمرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا".

وغاب الدولي المصري عن لقاء بروج بسبب اللوائح التي تمنع اللاعبين الجدد المنضمين للفرق في فترة الانتقالات الشتوية بالمشاركة في مرحلة الدوري.

ويمكن لمانشستر سيتي تسجيل 3 لاعبين من الصفقات الجديدة في القائمة التي سيخوض بها الأدوار الإقصائية.

وسيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الـ22 في الملحق إما ريال مدريد أو بايرن ميونيخ صاحبي المركزين الـ11 والـ12 في مواجهة نارية منتظرة للفريق الإنجليزي.

موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة

وستقام المباريات الإقصائية المؤهلة لدور الـ16 في المواعيد التالية:

الذهاب يومي 11 و12 فبراير والإياب 18 أو 19 فبراير.

وخاض مرموش أول مبارياته بقميص مانشستر سيتي السبت الماضي أمام تشيلسي في الدوري.

ولعب مهاجم فولفسبورج السابق بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 74.

ونال مرموش إشادة مدربه بيب جوارديولا وشريكه في الهجوم إيرلينج هالاند بعد المباراة.