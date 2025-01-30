موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة

انتهت مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لموسم 2024 - 2025.

وتقام قرعة لتحديد مواجهات الملحق لاستكمال الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

واستطاعت الفرق الثمانية الأولى التي استطاعت جمع أكبر عدد من النقاط التأهل مباشرة إلى دور الـ16.

وسيتم تحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16 بعد مواجهة الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 أمام الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب بالملحق ليتحدد 8 فرق أخرى إلى دور الـ16.

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وودعت الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 بطولة دوري الأبطال وانتهى الموسم الأوروبي بالنسبة لهم.

وستقام قرعة تحديد مواجهات الملحق يوم الجمعة المقبل 31 يناير في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتصدر ليفربول الترتيب النهائي لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، فيما حل ريال مدريد في المركز الـ11، ومانشستر سيتي في المركز الـ22.. ويمكنك التعرف على الترتيب النهائي بالضغط هنا