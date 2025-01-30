خبر في الجول - الزمالك يتفق مع أحمد حسام على البنود الشخصية

توصل نادي الزمالك مع أحمد حسام مدافع الجونة لاتفاق على البنود الشخصية لضم اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يقترب من التوصل لاتفاق مع الجونة من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

وارتبط اسم أكثر من مدافع مؤخرا بالانتقال للزمالك لتعويض غياب حمزة المثلوثي الذي انتهى موسمه مبكرا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقترن فيها اسم أحمد حسام من أجل الانضمام للزمالك.

فكشف في الجولة في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية الماضية محاولات الأبيض لضمه.

وكشف أحمد حسام من قبل في حوار سابق رغبته ارتداء قميص الأبيض: "الزمالك فريق كبير ومن الشرف لي فقط ارتباط اسمي بالانتقال إليه لأن ذلك يرفع من شأن أي لاعب ورغبتي بكل تأكيد هي اللعب في الزمالك لأنه لا يوجد لاعب في مصر لا يرغب في اللعب للزمالك أو الأهلي ولكن أي خطوة سأتخذها ستكون من خلال الجونة".

صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل هدفا جاء في شباك الزمالك وصنع آخر.

video:1

شاهد أيضا - تصريحات سابقة لأحمد حسام عبر FilGoal.com عن مفاوضات الأبيض.

وسبق أن كشف محمد ربيعة لاعب سموحة لـ FilGoal.com: "مفاوضات انتقالي إلى الزمالك تسير بشكل جيد ولا يزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة لكن الأمور اقتربت".

وشدد "لا يمكن للاعب أن يرفض الانتقال إلى نادي الزمالك، وطموحي الانتقال إلى الزمالك وإتمام المفاوضات بنجاح".

واختتم ربيعة تصريحاته "أنتمي للفريق الذي ألعب له وتحقيق الفوز والظهور بشكل جيد وشرف كبير لي حال الانضمام للزمالك".

كما كشف حسني فتحي مدير الكرة في مصر للمقاصة عبر FilGoal.com في وقت سابق توصل الناديين لاتفاق لانتقال مدافعه مهند بكري للأبيض. (طالع التفاصيل)

من هو أحمد حسام؟

قلب دفاع وظهير أيسر الجونة تدرج في صفوف فرق الشباب وصولا للفريق الأول وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز.

انضم لقائمة منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين في 2020 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا بتونس بعد إصابة مجموعة من اللاعبين حينها بفيروس كورونا.