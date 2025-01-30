جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مشاركة الصفقات الجديدة في المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بـ "المهمة للغاية".

وحسم مانشستر سيتي تأهله لمرحلة الملحق بالفوز 3-1 على كلوب بروج في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وقال بيب جوارديولا عبر TNT سبورتس الإنجليزية: "وجود الصفقات الجديدة في مرحلة الملحق مهمة للغاية، عانينا كثيرا بسبب الإصابات بدون لاعبينا، الآن أصبح لدينا بدائل أكثر، ونأمل أن يعود جيريمي دوكو وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "مواجهة بايرن ميونيخ أو ريال مدريد ستكون صعبة للغاية لكن أمامنا أسبوعين، وسيعود لاعبين من الإصابة وكذلك الصفقات الجديد، نأمل أن نقدم مباراتين جيدتين".

ويمكن لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد المشاركة مع سيتي بدءا من الدور المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن شارك مرموش بالفعل في فوز سيتي الأول على تشيلسي بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز 22 في جدول الترتيب لينتظر قرعة الملحق يوم الجمعة حيث ينتظر إما مواجهة بايرن ميونيخ أو ريال مدريد صاحبي المركزين الـ11 والـ12.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل لتحديد مواجهات الملحق والتي لن تجنب الفريقين من نفس البلد.

وأقيمت مرحلة الدوري من 36 فريق، ليخوض كل فريق 8 مباريات.

وتتأهل أو 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة فاصلة ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية فرق الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المراكز الـ25 إلى 36 مباشرة البطولة.