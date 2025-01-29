قاهر الفراعنة.. الوداد يحسم صفقة لاعب صنداونز

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 23:13

كتب : FilGoal

ثيمبينكوسي لورش

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع صنداونز بشأن ضم لاعبه ثيمبينكوسي لورش.

ويواصل الوداد تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فغن الوداد توصل إلى اتفاق مع صنداونز بشأن إعارة الجناح الأيسر ثيمبينكوسي لورش.

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وأوضحت التقارير أن لورش سينضم إلى الوداد لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأشارت التقارير إلى أن لورش قد يصل غدا المغرب للالتحاق بصفوف الوداد بعدما تم الاتفاق بين الناديين.

ولعب لورش عدة أندية جنوب إفريقية من بينها تشيبا يونايتد وكيب تاون آل ستارز، غير أن أنجح تجربة في مشواره الكروي كانت مع أورلاندو بيراتس، الذي سجل له 34 هدفا في 176 مباراة.

وحصل لورش، الذي يلعب أساسا كجناح أيسر، على لقب أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي خلال موسم 2018-2019، وفاز في نفس الموسم بلقب الدوري المحلي، مما ضمن له العودة إلى المنتخب.

وشارك لورش مع منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وسجل هدف الفوز على منتخب مصر في ثمن النهائي.

وانتقل لورش إلى صفوف صنداونز بداية الموسم الماضي إذ شارك معه في 25 مباراة وسجل 6 أهداف فقط.

صنداونز الوداد المغربي
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