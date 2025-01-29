أستون فيلا يتخلى عن صفقته الأغلى.. بوينديا إلى ليفركوزن معارا

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

الأرجنتيني إيميليانو بوينديا

أعلن باير ليفركوزن استعارة الأرجنتيني إيميليانو بوينديا لمدة 6 أشهر قادما من أستون فيلا الانجليزي.

ولعب بوينديا صاحب الـ28 عاما 20 مباراة هذا الموسم، بينهم 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى أستون فيلا قادما من نوريتش سيتي في صيف 2021، في صفقة كلفت النادي 35 مليون يورو، ليكون هو أغلى لاعب في تاريخ أستون فيلا، وأغلى صفقة بيع في تاريخ نورويتش سيتي، وذلك بعد صراع مع أرسنال.

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ونجح بوينديا في الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) موسم 2020 - 2021.

ولعب إيميليانو بوينديا في ناشئي ريال مدريد، قبل الانتقال للعب مع نادي خيتافي الإسباني.

وعلق سيمون لولفز المدير الرياضي لنادي ليفركوزن على ضم بوينديا: "لاعب تكتيكي رائع وملتزم ولديه طموح كبير، ونجح في تقديم نفسه بعد خوض أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك الخبرة الكافية لمساعدة فريقنا في تحقيق أهدافه".

ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول للاعب الأرجنتيني في مباراة ليفركوزن أمام هوفنهايم يوم 2 فبراير المقبل.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في جدول ترتيب بوندسليجا خلف بايرن ميونيخ بفارق 6 نقاط.

إيميليانو بوينديا أستون فيلا ليفركوزن
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