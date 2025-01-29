حلم واتكنز.. تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم مهاجم إنجلترا

رفض أستون فيلا عرض أرسنال لضم الإنجليزي أولي واتكنز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع givemesport الإنجليزية، عن رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في دعم هجوم الفريق بعد إصابة جابرييل جيسيوس في الركبة، وانتقال إدوارد نيكيتاه إلى كريستال بالاس.

وذكر الموقع الإنجليزي أن عرض أرسنال لضم واتكنز صاحب الـ29 عاما وصل إلى 60 مليون جنيه أسترليني.

ويستمر تعاقد واتكنز مع أستون فيلا لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي عقده في صيف 2028.

وكان واتكنز صرح سابقا عام 2020: "حلمي أن ألعب لنادي أرسنال يوما ما".

وسجل واتكنز 10 أهداف وصنع 8 في 31 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات مع أستون فيلا، وأحد تلك الأهداف جاء في المباراة الأخيرة أمام أرسنال والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ولعب واتكنز 18 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي سجل خلالهم 5 أهداف.