فوت ميركاتو: توتنام يدخل سباق التعاقد مع ويسا

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

يوان ويسا - برينتفورد

كشف موقع فوت ميركاتو عن دخول توتنام سباق ضم الكونجولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتألق ويسا هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة هدفين في 20 مباراة خاضهم في الدوري هذا الموسم.

وكشف الموقع عن اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وأبرزهم نادي نوتينجهام فورست.

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا - ويسا.. الحارس الهداف وحادث كاد ينهي مسيرته تكرار لمأساة فينورد.. برينتفورد يخطف نقطة التعادل من مانشستر سيتي لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول

وانضم ويسا إلى برينتفورد قادما من لوريان الفرنسي عام 2021 مقابل 10 مليون يورو.

ولعب ويسا خلال مسيرته مع أندية أجاكسيو وأنجيه وستاد لافالوا الفرنسيين

ويغلق باب الانتقالات الشتوية يوم الإثنين 3 فبراير.

ويحتل برينتفورد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

ويضم توتنام بين صفوفه لاعبين في مركز المهاجم أبرزهم الألماني تيمو فيرنر، والبرازيلي ريتشارليسون، والإنجليزي دومينيك سولانكي.

ويلتقي برينتفورد أمام توتنام في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 2 فبراير.

ولعب ويسا 27 مباراة دولية مع المنتخب الكونجولي سجل خلالهم 5 أهداف.

برينتفورد توتنام الدوري الإنجليزي يوان ويسا
نرشح لكم
أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس حريق خارج ملعب مانشستر سيتي يلغي احتفالية تقديم مرموش أستون فيلا يتخلى عن صفقته الأغلى.. بوينديا إلى ليفركوزن معارا حلم واتكنز.. تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم مهاجم إنجلترا سكاي: نابولي يحسم صفقة جارناتشو خلال 48 ساعة رومانو: أموريم يضم أول صفقاته مع مانشستر يونايتد سكاي: روما يطلب استعارة كاسيميرو.. وموقف النادي واللاعب ليفربول يستعيد مدافعه بعد شهر من الغياب
أخر الأخبار
كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة 56 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير ساعة | كرة يد
موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة