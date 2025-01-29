فوت ميركاتو: توتنام يدخل سباق التعاقد مع ويسا

كشف موقع فوت ميركاتو عن دخول توتنام سباق ضم الكونجولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتألق ويسا هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة هدفين في 20 مباراة خاضهم في الدوري هذا الموسم.

وكشف الموقع عن اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وأبرزهم نادي نوتينجهام فورست.

وانضم ويسا إلى برينتفورد قادما من لوريان الفرنسي عام 2021 مقابل 10 مليون يورو.

ولعب ويسا خلال مسيرته مع أندية أجاكسيو وأنجيه وستاد لافالوا الفرنسيين

ويغلق باب الانتقالات الشتوية يوم الإثنين 3 فبراير.

ويحتل برينتفورد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

ويضم توتنام بين صفوفه لاعبين في مركز المهاجم أبرزهم الألماني تيمو فيرنر، والبرازيلي ريتشارليسون، والإنجليزي دومينيك سولانكي.

ويلتقي برينتفورد أمام توتنام في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 2 فبراير.

ولعب ويسا 27 مباراة دولية مع المنتخب الكونجولي سجل خلالهم 5 أهداف.