موسيماني يفسخ تعاقده مع استقلال طهران بعد نهاية المهلة

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

فسخ بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي تعاقده مع استقلال طهران من جانب واحد.

وكشفت تقارير جنوب إفريقية وإيرانية عن اتخاذ موسيماني قراره بفسخ التعاقد من جانب واحد بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأخطر موسيماني النادي الإيراني بإنذار هذا الشهر بسبب مستحقاته المتأخرة.

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وبعد نهاية المهلة المقررة من الاتحاد الدولي فسخ موسيماني تعاقده مع النادي الإيراني.

وقاد موسيماني الفريق الإيراني في 14 مباراة فقط منذ انضمامه في أكتوبر الماضي.

وفاز موسيماني 3 مرات مقابل التعادل 7 مرات بجانب الخسارة 4 مرات.

وبدأ موسيماني مشواره بأداء سيء مع الفريق الإيراني بثلاث هزائم متتالية قبل أن يستعيد توازنة.

ويحتل استقلال طهران المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

ومنذ الرحيل عن تدريب الأهلي خاض بيتسو عدة تجارب عربية مع أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي وأبها السعودي قبل أن ينتقل إلى استقلال طهران.

استقلال طهران بيتسو موسيماني
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