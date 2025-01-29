بتوصية من جوميز.. الفتح يتخلى عن 5 لاعبين من أجل الصفقات الجديدة

تخلى نادي الفتح السعودي عن 5 لاعبين بناء على توصية فنية من مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

ويسعى الفتح لضم مجموعة من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الفتح عبر موقعه الرسمي التخلي عن خدمات الخماسي: علي الجاسم، مشعل الحمدان، فؤاد الشقاق، فواز الحمد، وحسين الممتن.

وأوضح النادي السعودي أن الخطوة، تأتي ضمن مساعي الإدارة لتوفير المساحة اللازمة لتسجيل لاعبين جدد.

الفتح اختتم منافسات الدور الأول بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن الدوري السعودي.

وعاد جوزيه جوميز مدرب الفتح الحالي والزمالك الماضي ليخسر مرة أخرى بعدما انتصر على ضمك في المباراة السابقة.

وبهذا الفوز وصل النصر إلى النقطة 35 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة التاسعة ويتذيل الترتيب.