رومانو: أموريم يضم أول صفقاته مع مانشستر يونايتد

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق شفهي مع الدنماركي باتريك دورجو لاعب ليتشي الإيطالي للانضمام للفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات أن العقود سيتم توقيعها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وستتكلف صفقة ضم دورجو النيجيري الأصل، 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات، بعقد طويل الأجل.

وتعد صفقة باتريك دورجو صاحب الـ20 عاما هي الأولى لمانشستر يونايتد منذ تولي روبن أموريم الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي.

وتولى أموريم منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في الأول من نوفمبر 2024.

ولعب دورجو 4 مباريات دولية مع المنتخب الدنماركي في دوري الأمم الأوروبية وسجل خلالهم هدفا.