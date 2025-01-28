مؤتمر سلوت: هذه أسباب إراحة الأساسيين أمام آيندهوفن

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أسباب إراحة معظم لاعبيه الأساسيين في لقاء آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

ويختتم ليفربول مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد مضيفه الهولندي يوم الأربعاء في مباراة استبعد فيها سلوت معظم الأساسيين، بعدما ضمن التأهل ضمن الـ8 الأوائل (التفاصيل).

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "استبعاد اللاعبين الأساسيين؟ سيحصلون على إجازة، ولو أمكن كنا سنمنحهم إجازة قبل 3 أيام من أي مباراة".

وأضاف المدرب الهولندي "لن يتدربوا يوم الأربعاء وسيبقون بمنازلهم ثم يعودون إلى التدريبات يوم الخميس".

وأكمل "من سيلعب أمام آيندهوفن ليس بحاجة لإثبات نفسه لأننا نعلم الجودة التي يمتلكها كل منهم، نحن نلعب الكثير من المباريات وهؤلاء اللاعبين جاهزين".

وتابع "الأمر لا يتعلق بإراحة اللاعبين لمباراة السبت بقدر ما هي فرصة للاعبين الذين لا يلعبون كثيرا، لذا كان من المناسب منحهم تلك الفرصة".

وأتم "بدأت أفهم نظام دوري أبطال أوروبا الجديد ولا يهم إذا أنهيت مرحلة الدوري في الصدارة أو المركز الثاني لأن قرعة دور الـ16 ستكون صعبة".

ويتصدر ليفربول قائمة مرحلة الدوري بـ21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 تخوض الملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الختامية:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (21 نقطة)

2- برشلونة (18 نقطة)

3- أرسنال (16 نقطة)

4- إنتر (16 نقطة)

5- أتليتكو مدريد (15 نقطة)

6- ميلان (15 نقطة)

7- أتالانتا (14 نقطة)

8- باير ليفركوزن (13 نقطة)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

9- أستون فيلا (13 نقطة)

10- موناكو (13 نقطة)

11- فينورد (13 نقطة)

12- ليل (13 نقطة)

13- بريست (13 نقطة)

14- دورتموند (12 نقطة)

15- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

16- ريال مدريد (12 نقطة)

17- يوفنتوس (12 نقطة)

18- سيلتيك (12 نقطة)

19- أيندهوفن (11 نقطة)

20- كلوب بروج (11 نقطة)

21- بنفيكا (10 نقاط)

22- باريس سان جيرمان (10 نقاط)

23- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

24- شتوتجارت (10 نقاط)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- مانشستر سيتي (8 نقاط)

26- دينامو زغرب (8 نقاط)

27- شاختار (7 نقاط)

28- بولونيا (5 نقاط)

29- سبارتا براج (4 نقاط)

30- لايبزيج (3 نقاط)

31- جيرونا (3 نقاط)

32- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

33- ستورم جراز (3 نقاط)

34- سالزبورج (3 نقاط)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

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