محمد صلاح يغيب عن مواجهة آيندهوفن

قرر أرني سلوت مدرب ليفربول إراحة نجمه محمد صلاح ومجموعة من اللاعبين في مباراة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

ويختتم ليفربول مبارياته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد مضيفه الهولندي يوم الأربعاء، بعدما ضمن التأهل ضمن الـ8 الأوائل.

وأعلن نادي ليفربول قائمة من 21 لاعباً لرحلة الفريق إلى هولندا، وخلت من اسم صلاح.

وأوضح النادي عبر موقعه أن ضمان التأهل إلى دور الـ16 جعل سلوت يختار قائمة تضم بعض اللاعبين الشباب والبدلاء رفقة مجموعة من الأساسيين.

فيما غاب عن القائمة كل من محمد صلاح وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وإبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي وريان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.

كما غاب جو جوميز العائد للتو لتدريبات الفريق، والثنائي المصاب كورتيس جونز وديوجو جوتا.

ويتصدر ليفربول قائمة مرحلة الدوري بـ21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 تخوض الملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الختامية:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (21 نقطة)

2- برشلونة (18 نقطة)

3- أرسنال (16 نقطة)

4- إنتر (16 نقطة)

5- أتليتكو مدريد (15 نقطة)

6- ميلان (15 نقطة)

7- أتالانتا (14 نقطة)

8- باير ليفركوزن (13 نقطة)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

9- أستون فيلا (13 نقطة)

10- موناكو (13 نقطة)

11- فينورد (13 نقطة)

12- ليل (13 نقطة)

13- بريست (13 نقطة)

14- دورتموند (12 نقطة)

15- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

16- ريال مدريد (12 نقطة)

17- يوفنتوس (12 نقطة)

18- سيلتيك (12 نقطة)

19- أيندهوفن (11 نقطة)

20- كلوب بروج (11 نقطة)

21- بنفيكا (10 نقاط)

22- باريس سان جيرمان (10 نقاط)

23- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

24- شتوتجارت (10 نقاط)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- مانشستر سيتي (8 نقاط)

26- دينامو زغرب (8 نقاط)

27- شاختار (7 نقاط)

28- بولونيا (5 نقاط)

29- سبارتا براج (4 نقاط)

30- لايبزيج (3 نقاط)

31- جيرونا (3 نقاط)

32- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

33- ستورم جراز (3 نقاط)

34- سالزبورج (3 نقاط)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

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