قاضية مصطفى محمد.. رومانو: فونسيكا يقترب من فسخ عقده مع ميلان لتدريب ليون

اقترب باولو فونسيكا المدير الفني السابق لـ ميلان من فسخ عقده.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت فإن فونسيكا توصل لاتفاق لتدريب ليون الفرنسي.

وأقال ليون مدربه بيير ساج واختار المدرب البرتغالي ليحل بدلا منه.

وتعادل ساج مع نانت في المباراة الأخيرة له وكان مصطفى محمد قد سجل هدف التعادل.

ميلان أقال فونسيكا بالتراضي بحصوله على راتبه شهريا حتى نهاية عقده.

ويريد فونسيكا فسخه نهائيا ويصبح حرا لتدريب ليون وهذا ما يقترب منه بالفعل.

وتمت إقالة فونسيكا بعد التعادل مع روما على ملعب سان سيرو بهدف لمثله في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ودرب فونسيكا ليل قبل تجربة ميلان إذ رحل بعد قضاء عامين.

ويحتل ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة.

ولم يتمكن ليون من تحقيق الفوز في المباريات الـ5 الأخيرة إذ تعادل في 3 وخسر مرتين.