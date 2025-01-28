مدرب جنوب إفريقيا: مصر المرشحة لتصدر المجموعة في أمم إفريقيا

يرى هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا أن مصر هي المرشحة لتصدر المجموعة في كأس أمم إفريقيا.

وأقيمت أمس الإثنين قرعة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الثانية برفقة جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع سنداي وورلد الجنوب إفريقي: "بشكل عام أنا مسرور بتلك القرعة، المجموعة ليست سهلة جدا ولكن على الجانب الآخر أرى أن فرصتنا كبيرة في العبو للدور التالي وفي أمم إفريقيا كما تعلمون فإن كل شيء ممكن بالأدوار الإقصائية وسنفعل كل شيء لنقدم بطولة أفضل من الماضية".

وتابع "على الورق مصر هي التهديد الأكبر لنا في المجموعة وبالنظر إلى الفرق فإن مصر هي المرشحة للصدارة، صحيح لم يقدموا أداء جيد في النسخة الماضية وخرجوا مبكرا ولكن أعتقد أن في العام الماضي تمكنوا من بناء منتخب قوي وظهروا بشكل رائع في التصفيات لذلك سيكون هو المنتخب الذي يجب الفوز عليه لتتصدر".

وأضاف "لدينا أيضا زيمبابوي وهي المرة الرابعة التي سنلعب فيها ضدهم، لقد واجهناهم بتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا قبل الماضية ولكن تم استبعادهم ولم تقام المباراة وسنلعب ضدهم في تصفيات كأس العالم من جديد، هم جيراننا ومبارياتنا دائما ما تكون صعبة ولكن الفوز عليهم محتمل جدا".

وأتم "بالنسبة لي منتخب أنجولا هو فريق لا أعرفه جيدا ولذلك من المهم أن نحللهم وأن نستعد للمباراة جيدا".

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد حصل على المركز الثالث بالنسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في كوت ديفوار.