خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 11 من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تبدأ بدءا من يوم الجمعة 31 يناير وتستمر لمدة 3 أيام حتى الأحد 2 فبراير.

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إليكم مباريات الجولة 10

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. الجمعة 31 يناير - 4:00 مساء.

الجونة × حرس الحدود.. الجمعة 31 يناير - 4:00 مساء.

بيراميدز × الزمالك.. الجمعة 31 يناير - 7:00 مساء.

زد × المصري.. السبت 1 فبراير - 4 مساء.

بتروجت × الاتحاد السكندري.. السبت 1 فبراير - 7:00 مساء.

سيراميكا كليوباترا × سموحة.. الأحد 2 فبراير.. 4:00 مساء.

مودرن سبورت × الأهلي.. الأحد 2 فبراير - 7:00 مساء.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة ويليه الزمالك والأهلي ب 20 نقطة لكل منهما.