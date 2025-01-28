خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 11 من الدوري المصري
الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 12:54
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.
ومن المقرر أن تبدأ بدءا من يوم الجمعة 31 يناير وتستمر لمدة 3 أيام حتى الأحد 2 فبراير.
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إليكم مباريات الجولة 10
الإسماعيلي × طلائع الجيش.. الجمعة 31 يناير - 4:00 مساء.
الجونة × حرس الحدود.. الجمعة 31 يناير - 4:00 مساء.
بيراميدز × الزمالك.. الجمعة 31 يناير - 7:00 مساء.
زد × المصري.. السبت 1 فبراير - 4 مساء.
بتروجت × الاتحاد السكندري.. السبت 1 فبراير - 7:00 مساء.
سيراميكا كليوباترا × سموحة.. الأحد 2 فبراير.. 4:00 مساء.
مودرن سبورت × الأهلي.. الأحد 2 فبراير - 7:00 مساء.
ويحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة ويليه الزمالك والأهلي ب 20 نقطة لكل منهما.
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