برشلونة يعلن إصابة كريستنسن ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة إصابة أندرياس كريستنسن لاعب الفريق.

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

وكتب النادي عبر حسابه على موقع X، تعرض كريستنسن لإصابة خلال تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي في باطن القدم الأيمن.

وكشف أن اللاعب سيغيب لقرابة الـ3 أسابيع.

وعانى اللاعب الدنماركي من الإصابات خلال الموسم الجاري.

إذ أجبر على إجراء عملية جراحية في قدمه اليسرى لعلاج التهاب في وتر العرقوب في الصيف الماضي.

ووقتها، استغل النادي الكتالوني إصابة كريستنسن في الصيف الماضي لتسجيل داني أولمو الوافد الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل لاعب بدلا من الآخر في حالة إصابته لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في مباراة واحدة فقط مع برشلونة في الموسم الحالي بواقع 26 دقيقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وضمن برشلونة الوصول إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة.