هاني سعيد عن طرد توفيق: أقسم بالله مستحيل أن تحتسب لفريق آخر

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرد أحمد توفيق لاعب الفريق ضد الأهلي.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال سعيد لقناة صدى البلد: "تحدثنا كثيرا عن التحكيم لمدة 3-4 سنوات ولا يوجد أي تغيير، أتفق أن أخطاء الحكام واردة، المشكلة أن للحكام حسابات بشأن لون قميص الفرق، ترى نفس الحكم والخطأ لفريق آخر ويختلف القرار كليا".

أخبار متعلقة:
"وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بيراميدز والقناة الناقلة بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة ضد بيراميدز.. رسالة من إمام عاشور لجماهير الأهلي خبر في الجول - إداري بيراميدز يشكو البنا بسبب إنذار الشناوي

وأضاف "أحمد توفيق لا يستحق الطرد، لا يوجد أي تفسير، أقسم بالله أن نفس الحالة لو لأي فريق آخر مستحيل أن تحتسب، تفسيرات الحالة مضحكة بالنسبة لي.

وأنهى حديثه قائلا: "ضربة جزاء الأهلي من الممكن أن تحتسب والعكس صحيح، لكن لا يوجد تفسيرات لها، لأنها حدثت في مباراة المصري ضد الأهلي لفخر الدين بن يوسف ولم تحتسب".

ماذا حدث؟

تقدم بيراميدز بشكوى لاتحاد الكرة ضد محمود البنا ومحمود عاشور حكمي لقاء الفريق ضد الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي طالب بإحالة الثنائي للتحقيق بسبب ارتكاب أخطاء تحكيمية غيرت من نتيجة اللقاء.

وسبق لبيراميدز الاعتراض على تعيين عاشور كحكم فيديو لمبارياته في وقت سابق.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، ضد ما اعتبرته الإدارة أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق تسببت معه في خسارة نقطتين هامتين في مشوار الدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة للإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

وجاء في بيان بيراميدز ما يلي:

يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي.

إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفار في المباراة، بعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلماً لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة.

وقد أجمع الكل على عدم صحة القرارين، في حين تغافل عن استدعاء الحكم في لعبة التعدي بالمرفق ضد لاعبنا بلاتي توريه من قبل لاعب الأهلي إمام عاشور وذلك في الدقيقه ٥٧ والتي كانت أكثر وضوحاً وتستحق الطرد المباشر للاعب الفريق المنافس خلال الشوط الثاني، كما تغافل عن نفس اللعبة من مهاجم فريق الأهلي جراديشار ضد لاعبنا وليد الكرتي وذلك في الدقيقه 46.

‏‎إن الحكم محمود البنا ارتكب الكثير من الأخطاء الفادحة، بينها استجابته لضغوط حكم الفيديو رغم وضوح الكرات وقرر احتساب الكرتين، ولم يكتف بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادينا بتوزيع البطاقات في وجه لاعبي فريقنا وذلك عكس مافعله مع لاعبي الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته، الأمر الذي نتج عنه غياب أكثر من لاعب للإيقاف، وكأنه كان أمراً مقصودا للنيل من مسيرة بيراميدز في البطولة.

لماذا الإصرار على حكام تسببوا في مشاكل سابقة؟

‏‎لماذا يتحمل كل أطراف المنظومة نتائج اخطاء الحكام إلا الحكام انفسهم؟

‏‎ نطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتراكمة من سنوات والتي عانى منها نادي بيراميدز كثيرا وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأندية المتنافسة.

بيراميدز الأهلي هاني سعيد أحمد توفيق
نرشح لكم
طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري الشريعي يكشف المبلغ الذي حصل عليه إنبي من الزمالك في صفقة زياد كمال وكيل أحمد رضا: كنا نتفاوض مع الزمالك ولكن بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه جدو يهاجم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز إثارة متأخرة.. حرس الحدود يخطف الفوز من مودرن سبورت المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي
أخر الأخبار
الطريق إلى سانتوس.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار 2 ساعة | ميركاتو
ليس بنشرقي.. الريان يفسخ عقد أجنبي آخر وموقف المحترفين الحالي 2 ساعة | الوطن العربي
هاني سعيد عن طرد توفيق: أقسم بالله مستحيل أن تحتسب لفريق آخر 3 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف لـ في الجول: نقترب من التعاقد مع باسم علي للاتحاد السكندري 3 ساعة | ميركاتو
الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال تريزيجيه من طرابزون إلى الأهلي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الشريعي يكشف المبلغ الذي حصل عليه إنبي من الزمالك في صفقة زياد كمال 3 ساعة | الكرة المصرية
وكيل أحمد رضا: كنا نتفاوض مع الزمالك ولكن 4 ساعة | الدوري المصري
كأس أمم إفريقيا 2025 - أغادير.. المدينة التي تتحدث لغتين وتستضيف مباريات مصر 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف