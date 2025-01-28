هاني سعيد عن طرد توفيق: أقسم بالله مستحيل أن تحتسب لفريق آخر

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرد أحمد توفيق لاعب الفريق ضد الأهلي.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال سعيد لقناة صدى البلد: "تحدثنا كثيرا عن التحكيم لمدة 3-4 سنوات ولا يوجد أي تغيير، أتفق أن أخطاء الحكام واردة، المشكلة أن للحكام حسابات بشأن لون قميص الفرق، ترى نفس الحكم والخطأ لفريق آخر ويختلف القرار كليا".

وأضاف "أحمد توفيق لا يستحق الطرد، لا يوجد أي تفسير، أقسم بالله أن نفس الحالة لو لأي فريق آخر مستحيل أن تحتسب، تفسيرات الحالة مضحكة بالنسبة لي.

وأنهى حديثه قائلا: "ضربة جزاء الأهلي من الممكن أن تحتسب والعكس صحيح، لكن لا يوجد تفسيرات لها، لأنها حدثت في مباراة المصري ضد الأهلي لفخر الدين بن يوسف ولم تحتسب".

ماذا حدث؟

تقدم بيراميدز بشكوى لاتحاد الكرة ضد محمود البنا ومحمود عاشور حكمي لقاء الفريق ضد الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي طالب بإحالة الثنائي للتحقيق بسبب ارتكاب أخطاء تحكيمية غيرت من نتيجة اللقاء.

وسبق لبيراميدز الاعتراض على تعيين عاشور كحكم فيديو لمبارياته في وقت سابق.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، ضد ما اعتبرته الإدارة أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق تسببت معه في خسارة نقطتين هامتين في مشوار الدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة للإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

وجاء في بيان بيراميدز ما يلي:

يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي.

إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفار في المباراة، بعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلماً لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة.

وقد أجمع الكل على عدم صحة القرارين، في حين تغافل عن استدعاء الحكم في لعبة التعدي بالمرفق ضد لاعبنا بلاتي توريه من قبل لاعب الأهلي إمام عاشور وذلك في الدقيقه ٥٧ والتي كانت أكثر وضوحاً وتستحق الطرد المباشر للاعب الفريق المنافس خلال الشوط الثاني، كما تغافل عن نفس اللعبة من مهاجم فريق الأهلي جراديشار ضد لاعبنا وليد الكرتي وذلك في الدقيقه 46.

‏‎إن الحكم محمود البنا ارتكب الكثير من الأخطاء الفادحة، بينها استجابته لضغوط حكم الفيديو رغم وضوح الكرات وقرر احتساب الكرتين، ولم يكتف بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادينا بتوزيع البطاقات في وجه لاعبي فريقنا وذلك عكس مافعله مع لاعبي الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته، الأمر الذي نتج عنه غياب أكثر من لاعب للإيقاف، وكأنه كان أمراً مقصودا للنيل من مسيرة بيراميدز في البطولة.

لماذا الإصرار على حكام تسببوا في مشاكل سابقة؟

‏‎لماذا يتحمل كل أطراف المنظومة نتائج اخطاء الحكام إلا الحكام انفسهم؟

‏‎ نطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتراكمة من سنوات والتي عانى منها نادي بيراميدز كثيرا وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأندية المتنافسة.