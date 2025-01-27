قرعة أمم إفريقيا 2025 - مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.. مواجهة عربية وأخرى نارية لحامل اللقب

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وجاء منتخب المغرب المضيف على رأس المجموعة الأولى رفقة مالي وزامبيا وجزر القمر.

وتواجد منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع نيجيريا وأوغندا وتنزانيا.

فيما ضمت المجموعة الخامسة الثنائي العربي الجزائر والسودان، مع غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وأخيرا في المجموعة السادسة حل منتخب كوت ديفوار حامل اللقب في مواجهة نارية مع الكاميرون، ومعهما الجابون وموزمبيق.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) شعار بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب بنهاية العام الجاري.

ويظهر الشعار الجديد لنسخة 2025 بين عالمي الرياضة والفن، ويحكي قصة فخر ومرونة وأمل.

وهو مستوحى من فن الفسيفساء المغربي "الزليج"، وهو شكل فني خالد من الفسيفساء، يعيد شعار البطولة تعريف كرة القدم كلوحة حيث تلتقي الإبداع والدقة والشغف.

تماما كما يتم تصنيع قطع الزليج وتجميعها بدقة لتشكيل تصاميم خلابة، فإن كل لحظة في كرة القدم تتجه نحو تحفة فنية من المهارة والعمل الجماعي والانتصار.

تتجاوز الألوان النابضة بالحياة؛ الذهبي للإنجاز، والأخضر للوحدة، والأحمر للمرونة والأزرق للإمكانات اللامحدودة، مجرد الجماليات. إنها تجسد روح كرة القدم الإفريقية، وتمثل طاقة اللعبة وقوة اللاعبين وشغف المشجعين.

وكشف كاف عن حضور أساطير كرة القدم الإفريقية للقرعة ومن بينهم عصام الحضري والكاميروني باتريك مبوما والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو، والمالي مومو سوسوكو، والزامبي كريستوفر كاتونجو.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.