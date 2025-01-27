ملف قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 - مصر في المجموعة الثانية.. ومجموعة سادسة نارية

انطلقت مراسم قرعة كأس امم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب.

وبدأت مراسم القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط بالمغرب.

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نتائج القرعة

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

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وجاءت تصنيفات أمم إفريقيا 2025

التصنيف الأول: المغرب – السنغال – مصر – الجزائر – نيجيريا – كوت ديفوار

التصنيف الثاني: الكاميرون – مالي – تونس – جنوب إفريقيا – الكونغو الديمقراطية – بوركينا فاسو

التصنيف الثالث: الجابون – أنجولا – زامبيا – أوغندا – غينيا الاستوائية – بنين

التصنيف الرابع: موزمبيق – جُزر القُمر – تنزانيا – السودان – زيمبابوي – بوتسوانا

يتم الآن سحب منتخبات التصنيف الرابع: موزمبيق – جُزر القُمر – تنزانيا – السودان – زيمبابوي – بوتسوانا

كلمة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:

منتخب المغرب حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق لمنتخب إفريقي في كأس العالم 2022 بوصوله لنصف النهائي.

المملكة المغربية ستظهر أنها من أفضل البلاد المضيفة وهذا شرف كبير.

كلمة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم:

سنقدم البنية التحتية اللازمة وسنواصل تطويرها بما يليق بالكرة المغربية والإفريقية لتقديم أفضل نسخة ممكنة من البطولة.

بداية مراسم القرعة بحفل غنائي

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) شعار بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب بنهاية العام الجاري.

ويظهر الشعار الجديد لنسخة 2025 بين عالمي الرياضة والفن، ويحكي قصة فخر ومرونة وأمل.

وهو مستوحى من فن الفسيفساء المغربي "الزليج"، وهو شكل فني خالد من الفسيفساء، يعيد شعار البطولة تعريف كرة القدم كلوحة حيث تلتقي الإبداع والدقة والشغف.

تماما كما يتم تصنيع قطع الزليج وتجميعها بدقة لتشكيل تصاميم خلابة، فإن كل لحظة في كرة القدم تتجه نحو تحفة فنية من المهارة والعمل الجماعي والانتصار.

تتجاوز الألوان النابضة بالحياة؛ الذهبي للإنجاز، والأخضر للوحدة، والأحمر للمرونة والأزرق للإمكانات اللامحدودة، مجرد الجماليات. إنها تجسد روح كرة القدم الإفريقية، وتمثل طاقة اللعبة وقوة اللاعبين وشغف المشجعين.

وكشف كاف عن حضور أساطير كرة القدم الإفريقية للقرعة ومن بينهم عصام الحضري والكاميروني باتريك مبوما والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو، والمالي مومو سوسوكو، والزامبي كريستوفر كاتونجو.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

تصريحات حسام حسن عبر بي إن سبورتس على هامش القرعة

"كاس أمم إفريقيا من أكبر بطولات العالم ومنتخب مصر دائما من المنتخبات المرشحة للبطولة وجميع المنتخبات المشاركة لها حظوظ وأحلام".

"نحن أكثر من توجنا بالبطولة ولذلك يجب أن نظهر بشكل يشرف الكرة المصرية والعربية".

"لا توجد نسخة سهلة لأمم إفريقيا وخاصة مع إقامتها بالمغرب وكل المنتخبات تحلم بالتتويج ولكن نتمنى أن يحالفنا التوفيق".

"الكرة المصرية محظوظة بتواجد واحد من أفضل اللاعبين في العالم مثل محمد صلاح والقادم مثل عمر مرموش وتريزيجيه وغيرهم ونتمنى أن يكون كل اللاعبين مؤثرين ولدينا أيضا لاعبين جدد من الأعمار السنية المختلفة".