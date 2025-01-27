حسام حسن: لا توجد نسخة سهلة من أمم إفريقيا.. ونتمنى تشريف الكرة العربية

الإثنين، 27 يناير 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر على أن هدف فريقه خلال كأس أمم إفريقيا هو التتويج باللقب.

وتقام بعد قليل قرعة كأس أمم إفريقيا والتي تقام خلال العام الجاري بالمغرب.

وقال حسن عبر شبكة بي إن سبورتس على هامش القرعة: "كاس أمم إفريقيا من أكبر بطولات العالم ومنتخب مصر دائما من المنتخبات المرشحة للبطولة وجميع المنتخبات المشاركة لها حظوظ وأحلام".

أخبار متعلقة:
بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة يد - مصر تفوز على كاب فيردي وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي كرة سلة - الكرداني يكشف عن قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا حسني فتحي لـ في الجول: الزمالك على أعتاب ضم مدافع مصر للمقاصة

وتابع "نحن أكثر من توجنا بالبطولة ولذلك يجب أن نظهر بشكل يشرف الكرة المصرية والعربية".

وأضاف "لا توجد نسخة سهلة لأمم إفريقيا وخاصة مع إقامتها بالمغرب وكل المنتخبات تحلم بالتتويج ولكن نتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأتم "الكرة المصرية محظوظة بتواجد واحد من أفضل اللاعبين في العالم مثل محمد صلاح والقادم مثل عمر مرموش وتريزيجيه وغيرهم ونتمنى أن يكون كل اللاعبين مؤثرين ولدينا أيضا لاعبين جدد من الأعمار السنية المختلفة".

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
مباشر قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 - بداية سحب القرعة.. المغرب في المجموعة الأولى مواعيد مباريات الإثنين 27 يناير 2025.. الزمالك ضد الجونة وقرعة أمم إفريقيا قبل ساعات على القرعة.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات في أمم إفريقيا 2025 من أجل إعلان هام.. موتسيبي يدعو وسائل الإعلام إلى تنزانيا الثلاثاء مستوحى من "الزليج".. كاف يعلن شعار أمم إفريقيا 2025 بناء على طلب الاتحاد التونسي.. طاقم حكام مصري لمباراة الترجي والاتحاد المنستيري بينهم الحضري.. كاف يعلن حضور 6 أساطير لقرعة كأس الأمم الإفريقية النيابة السويسرية توقف التحقيقات ضد الأمين العام لـ كاف
أخر الأخبار
المصري يفوز على إنبي ويواصل مطاردة المربع الذهبي 3 دقيقة | الدوري المصري
نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس 35 دقيقة | الدوري المصري
"وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - استمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بريست 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع الخطيب مع كولر لحسم مستقبل معلول.. وقرار السويسري ساعة | الدوري المصري
حصاد الدور الأول لدوري المحترفين.. 382 هدفا ووادي دجلة في الصدارة ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة