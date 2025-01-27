حسام حسن: لا توجد نسخة سهلة من أمم إفريقيا.. ونتمنى تشريف الكرة العربية

شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر على أن هدف فريقه خلال كأس أمم إفريقيا هو التتويج باللقب.

وتقام بعد قليل قرعة كأس أمم إفريقيا والتي تقام خلال العام الجاري بالمغرب.

وقال حسن عبر شبكة بي إن سبورتس على هامش القرعة: "كاس أمم إفريقيا من أكبر بطولات العالم ومنتخب مصر دائما من المنتخبات المرشحة للبطولة وجميع المنتخبات المشاركة لها حظوظ وأحلام".

وتابع "نحن أكثر من توجنا بالبطولة ولذلك يجب أن نظهر بشكل يشرف الكرة المصرية والعربية".

وأضاف "لا توجد نسخة سهلة لأمم إفريقيا وخاصة مع إقامتها بالمغرب وكل المنتخبات تحلم بالتتويج ولكن نتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأتم "الكرة المصرية محظوظة بتواجد واحد من أفضل اللاعبين في العالم مثل محمد صلاح والقادم مثل عمر مرموش وتريزيجيه وغيرهم ونتمنى أن يكون كل اللاعبين مؤثرين ولدينا أيضا لاعبين جدد من الأعمار السنية المختلفة".