ليكيب: لاعب أرسنال السابق يقترب من نانت

ذكرت جريدة ليكيب أن فرانسيس كوكلين لاعب أرسنال السابق اقترب من الانضمام إلى نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن كوكلين البالغ من العمر 33 عاما سيتدرب مع نانت قبل إتمام انتقاله في صفقة انتقال حر.

وأفاد التقرير أنه من المقرر أن يدخل تدريبات نانت يوم الثلاثاء. وبمجرد رؤية الطاقم الطبي لنانت لمستويات لياقة كوكلين البدنية سيوقع للفريق الفرنسي.

وأضاف التقرير أن كوكلين كان على وشك الانضمام إلى نانت في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قبل أن تفسد الإصابة هذه الخطوة.

وأصبح كوكلين لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع فياريال في نهاية الموسم الماضي.

وانضم كوكلين إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من فالنسيا مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وسبق لـ كوكلين اللعب في صفوف أرسنال ولوريان وفرايبورج وتشارلتون أثليتك، قبل أن يبدأ مسيرته في الدوري الإسباني رفقة فالنسيا في 2018.