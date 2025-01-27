ليكيب: لاعب أرسنال السابق يقترب من نانت

الإثنين، 27 يناير 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

فرانسيس كوكلين - فياريال وليفربول

ذكرت جريدة ليكيب أن فرانسيس كوكلين لاعب أرسنال السابق اقترب من الانضمام إلى نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن كوكلين البالغ من العمر 33 عاما سيتدرب مع نانت قبل إتمام انتقاله في صفقة انتقال حر.

وأفاد التقرير أنه من المقرر أن يدخل تدريبات نانت يوم الثلاثاء. وبمجرد رؤية الطاقم الطبي لنانت لمستويات لياقة كوكلين البدنية سيوقع للفريق الفرنسي.

أخبار متعلقة:
سيلتك يستعيد جوتا كورييري ديلا سيرا: القبض على ناينجولان بتهمة توزيع مخدر الكوكايين تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 23 جولة سكاي: ليفركوزن يفاوض مانشستر سيتي من أجل ضم جناحه

وأضاف التقرير أن كوكلين كان على وشك الانضمام إلى نانت في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قبل أن تفسد الإصابة هذه الخطوة.

وأصبح كوكلين لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع فياريال في نهاية الموسم الماضي.

وانضم كوكلين إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من فالنسيا مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

وسبق لـ كوكلين اللعب في صفوف أرسنال ولوريان وفرايبورج وتشارلتون أثليتك، قبل أن يبدأ مسيرته في الدوري الإسباني رفقة فالنسيا في 2018.

فرانسيس كوكلين فياريال نانت
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة جالاتا سراي يفسخ تعاقده مع حكيم زياش قاهر الفراعنة.. الوداد يحسم صفقة لاعب صنداونز سيجاور أليكس ساندرو.. دانيلو ينضم إلى فلامنجو البرازيلي بدأ مسيرته مع تشيلسي.. الاتفاق يتعاقد مع لاعب النصر أستون فيلا يتخلى عن صفقته الأغلى.. بوينديا إلى ليفركوزن معارا محمد ربيعة لـ في الجول: طموحي الانتقال إلى الزمالك.. وجديد المفاوضات مع سموحة خبر في الجول - بنشرقي يجتاز الكشف الطبي.. ومدة تعاقده مع الأهلي
أخر الأخبار
كونسيساو: افتقدنا أساسيات كرة القدم ضد دينامو زغرب 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: لا أحب اللعب ضد مانشستر سيتي 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا يتحدث عن إمكانية ضم واتكينس 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: مشاركة الصفقات الجديدة مهمة جدا في أبطال أوروبا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم عبده يحيى من غزل المحلة 56 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة ملحق أبطال أوروبا المحتملة - سيتي "مرموش" أمام بايرن أو ريال مدريد.. وقمة إيطالية منتظرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - المركز الأفضل منذ 2001.. مصر خامس بطولة العالم بعد فوز البرتغال المثير ساعة | كرة يد
موعد قرعة مرحلة الملحق في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 3 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة