تشكيل الزمالك - السعيد والونش أساسيان أمام الجونة.. وكوستا على دكة البدلاء

يبدأ الثنائي عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام الجونة.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري على استاد القاهرة.

واستعاد الزمالك الثنائي عبد الله السعيد والونش بعد غيابه عن مواجهة مودرن سبورت بداعي الإصابة.

فيما شهدت دكة البدلاء تواجد جيفرسون كوستا لاعب الشباب.

بينما يغيب محمود شيكابالا قائد الفريق عن القائمة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة.

أمامهما: مصطفى شلبي - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي - جيفرسون كوستا - أحمد محمود - محمود بنتايك - محمد السيد - محمد عاطف - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك - حسام أشرف.

وتعثر الزمالك الجولة الماضية بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة لكن حال انتصاره على الجونة يصعد ليتقاسم المركز الثاني مع الأهلي بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.