تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 23 جولة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (19 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (18 هدفا)

3- ألكسندر إيزاك (17 هدفا)

4- كول بالمر (14 هدفا)

4- كريس وود (14 هدفا)

6- بريان مبيومو (13 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (13 هدفا)

2- بوكايو ساكا (10 أهداف)

3- أنطون روبنسون (9 أهداف)

4- جاكوب ميرفي (8 أهداف)

4- ميكيل دامسجارد (8 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- جاستن كوليفرت (6 أهداف)

2- محمد صلاح (5 أهداف)

3- بريان مبيومو (4 أهداف)

4- كول بالمر (3 أهداف)

4- راؤول خيمينيز (3 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (52 تسديدة)

2- محمد صلاح (43 تسديدة)

3- كول بالمر (35 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- إرلينج هالاند (91 تسديدة)

2- محمد صلاح (86 تسديدة)

3- أنطوان سيمينيو (85 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

هناك 41 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ23.

بينما شارك صلاح في 22 مباراة نظرا لتأجيل مباراة فريقه ضد إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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