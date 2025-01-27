جوتا: أنا أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد صلاح وهالاند

يرى ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أنه أفضل من ينهي الهجمات في الدوري الإنجليزي بعد زميله محمد صلاح وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

جوتا الذي عانى من الإصابات في معظم فترات لعبه مع ليفربول غاب عن 11 مباراة في وقت سابق من الموسم بسبب الإصابة، كما ابتعد عن المباريات الـ3 الأخيرة بسبب مشكلة عضلية.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة ESPN: "أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي؟ محمد صلاح وإيرلينج هالاند، وأعتقد أنني في المستوى التالي".

وأضاف "أعتقد أن صلاح يستحق دخول المقارنات كأعظم لاعب في تاريخ ليفربول. أجد صعوبة في مقارنة الأزمنة المختلفة، ولكن اسم صلاح يجب أن يدخل في تلك المناقشات".

وأتم الدولي البرتغالي "لاعب أتمنى ضمه لصفوف ليفربول؟ برناردو سيلفا. إنه ذكي للغاية. لاعب رائع".

وسجل جوتا 8 أهداف في 19 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

في المقابل، سجل صلاح 23 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم خلال 32 مباراة.

أما هالاند فقد أحرز 24 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم خلال 31 مباراة.

video:1