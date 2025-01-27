جوارديولا يؤكد غياب دوكو لفترة

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جناحه جيريمي دوكو سيغيب عن المباريات لفترة من الوقت.

وغاب دوكو عن لقاء تشيلسي بالدوري الإنجليزي يوم السبت بسبب الإصابة، ودفع بيب بعمر مرموش لاعبه الجديد بعد ضمه بـ48 ساعة فقط.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لا أعرف إلى متى سيغيب دوكو، لكن لفترة من الوقت".

وأضاف المدرب الإسباني "لن يكون جاهزًا لمباراة الأربعاء ضد كلوب بروج بالتأكيد".

وأكمل بيب "لا أعتقد أيضا أنه سيلحق بمباراة أرسنال الأحد المقبل، بعد ذلك سنرى".

وشارك الدولي البلجيكي في 22 مباراة مع سيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع 7.

ونجح مرموش الذي انضم للفريق يوم الخميس في كسب ثقة مدربه بيب جوارديولا مما جعله يدفع به كأساسي أمام تشيلسي بعد انضمامه للفريق بـ48 ساعة فقط، في مباراة فاز بها سيتي 3-1.

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وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.

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وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء:

دقائق لعب: 74

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3.