بعد انتقاله من بتروجت.. أحمد رضا يخوض مرانه الأول مع الأهلي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 12:17

كتب : حسام نور الدين

أحمد رضا - الأهلي

خاض أحمد رضا المنضم حديثا لفريق الأهلي مرانه الأول مع اللاعبين بعد قدومه من بتروجت.

أحمد رضا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن أمس الأحد ضم أحمد رضا لاعب وسط بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية على ملعب التتش.

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ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وتعادل الأهلي أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب رضا - 24 عاما - في مركز الوسط كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض أحمد رضا 9 مباريات هذا الموسم مع بتروجت ورغم مركزه الدفاعي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وانتقل أحمد رضا إلى صفوف بتروجت في صيف 2021 قادما من شباب نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وضم الأهلي نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني كما تعاقد مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولا يزال بإمكان الأهلي ضم صفقتين أجنبيتين في يناير الجاري، أو ضم صفقة وحيدة مع قيد علي معلول.

الأهلي أحمد رضا مران الأهلي
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