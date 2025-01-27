جوارديولا: أنا سعيد بما رأيته من مرموش حتى الآن

الإثنين، 27 يناير 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسعادته عن كل ما شاهده من لاعبه الجديد عمر مرموش خلال لقاء تشيلسي.

ونجح مرموش الذي انضم للفريق يوم الخميس في كسب ثقة مدربه بيب جوارديولا مما جعله يدفع به كأساسي أمام تشيلسي بعد انضمامه للفريق بـ48 ساعة فقط، في مباراة فاز بها سيتي 3-1.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لم تكن مواجهة تشيلسي سهلة على مرموش، ريس جيمس كان يراقبه كظله".

أخبار متعلقة:
المباراة الأولى بعد رحيل مرموش.. فرانكفورت يفقد تقدمه أمام هوفنهايم في الوقت القاتل لا اشتباكات أو صراعات بين محبي صلاح ومرموش على المقاهي وفي البيوت مانشستر سيتي يقدم مرموش والصفقات الجديدة لجماهيره يوم الأربعاء مرموش يكشف ما فعله معه لاعبو سيتي في أيامه الأولى.. وما قاله لـ خوسانوف

وأضاف "ريس جيمس مدافع قوي وسريع للغاية عندما يكون سليما من الناحية البدنية، لكن عمر قام بتحركات مذهلة".

وتابع بيب "أعتقد أن مرموش لاعب رزين، ويتمتع بالسرعة والتسديد المتقن والشراسة. كما أنه يتمتع بالذكاء من الناحية الدفاعية، لذا أنا سعيد حقًا بما رأيته منه حتى الآن".

لا اشتباكات أو صراعات بين محبي صلاح ومرموش على المقاهي وفي البيوت

وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.

وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء:

دقائق لعب: 74

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3.

بيب جوارديولا عمر مرموش مانشستر سيتي
نرشح لكم
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 23 جولة جوتا: أنا أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد صلاح وهالاند جوارديولا يؤكد غياب دوكو لفترة في مباراة مملة.. مانشستر يونايتد يفوز على فولام فان دايك: لا أعرف ما سيحدث في مستقبلي انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم وخلفه جارناتشو ضد فولام لا اشتباكات أو صراعات بين محبي صلاح ومرموش على المقاهي وفي البيوت
أخر الأخبار
فنربخشة: تاليسكا يخضع للكشف الطبي في أسطنبول 14 دقيقة | ميركاتو
ليكيب: لاعب أرسنال السابق يقترب من نانت 17 دقيقة | ميركاتو
دوري المحترفين - المقاولون يستعيد الوصافة بهدفين في شباك الترسانة 26 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر منسي يسجل في شباك الجونة ويبتعد بصدارة هدافي الدوري 48 دقيقة | الدوري المصري
سيلتك يستعيد جوتا 58 دقيقة | ميركاتو
استراحة الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
دي لا فوينتي مستمر مع منتخب إسبانيا حتى 2028 ساعة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلا سيرا: القبض على ناينجولان بتهمة توزيع مخدر الكوكايين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة