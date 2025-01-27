جوارديولا: أنا سعيد بما رأيته من مرموش حتى الآن

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسعادته عن كل ما شاهده من لاعبه الجديد عمر مرموش خلال لقاء تشيلسي.

ونجح مرموش الذي انضم للفريق يوم الخميس في كسب ثقة مدربه بيب جوارديولا مما جعله يدفع به كأساسي أمام تشيلسي بعد انضمامه للفريق بـ48 ساعة فقط، في مباراة فاز بها سيتي 3-1.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لم تكن مواجهة تشيلسي سهلة على مرموش، ريس جيمس كان يراقبه كظله".

وأضاف "ريس جيمس مدافع قوي وسريع للغاية عندما يكون سليما من الناحية البدنية، لكن عمر قام بتحركات مذهلة".

وتابع بيب "أعتقد أن مرموش لاعب رزين، ويتمتع بالسرعة والتسديد المتقن والشراسة. كما أنه يتمتع بالذكاء من الناحية الدفاعية، لذا أنا سعيد حقًا بما رأيته منه حتى الآن".

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وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.

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وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء:

دقائق لعب: 74

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3.