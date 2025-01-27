خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه

الإثنين، 27 يناير 2025 - 01:58

كتب : أحمد الخولي

أشرف بنشرقي - الريان

توصل المغربي أشرف بنشرقي لاتفاق لفسخ تعاقده مع الريان القطري بالتراضي.

وبات الدولي المغربي قريبا من الانضمام للأهلي في صفقة انتقال حر حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل راتب المغربي مع الأهلي عند انضمامه.

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وسيحصل المغربي على راتب قدره مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة لـ 25 مليون جنيه مصري ليصبح الإجمالي مليون ونصف المليون دولار.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي وصل للمرحلة الأخيرة في المفاوضات مع أشرف بنشرقي ودريك كوتيسا.

وينتظر النادي فسخ بنشرقي لتعاقده مع الريان من أجل ضمه، وتظل الأولوية للمغربي على حساب السويسري.

وفي ظل رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق لقيد علي معلول في قائمة الفريق بالنصف الثاني من الموسم، فإن الأهلي يفكر في ضم الثنائي لإكمال قائمة الأجانب.

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وبعد رحيل الدولي المغربي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

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فيما خاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا ورميس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيريفيت.

وخاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2، وينتهي تعاقده مع الفريق السويسري بنهاية الموسم.

وأعلن الأهلي ضم الثلاثي: أحمد رضا من بتروجت ونتيس جراديشار من فيهرفار المجري ومصطفى العش من زد.

أشرف بنشرقي الريان الأهلي الدوري المصري
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