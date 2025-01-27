خبر في الجول - الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم بنشرقي وكوتيسا.. والأولوية لهذا اللاعب

وصل الأهلي لاتفاق مع الثنائي أشرف بنشرقي ودريك كوتيسا قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وصل للمرحلة الأخيرة في المفاوضات مع أشرف بنشرقي ودريك كوتيسا.

وينتظر النادي فسخ بنشرقي لتعاقده مع الريان من أجل ضمه، وتظل الأولوية للمغربي على حساب السويسري.

وفي ظل رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق لقيد علي معلول في قائمة الفريق بالنصف الثاني من الموسم، فإن الأهلي يفكر في ضم الثنائي لإكمال قائمة الأجانب.

وبعد رحيل الدولي المغربي من الزمالك وقع للريان ثم الجزيرة الإماراتي وعاد مجددا للريان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

فيما خاض كوتيسا صاحب الأصول الأنجولية مباراة واحدة مع منتخب سويسرا العام الماضي.

وارتدى الجناح صاحب الـ 27 عاما قمصان فرق سيرفيت وسانت جالين في سويسرا ورميس في فرنسا وزولته فارجيم في بلجيكا.

ويلعب الجناح الأيسر منذ 2022 لفريق سيريفيت.

وخاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2، وينتهي تعاقده مع الفريق السويسري بنهاية الموسم.

وأعلن الأهلي ضم الثلاثي: أحمد رضا من بتروجت ونتيس جراديشار من فيهرفار المجري ومصطفى العش من زد.