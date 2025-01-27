سموحة يكشف حقيقة وصول عروض رسمية من الزمالك لضم ربيعة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

محمد ربيعة - مصر - كاب فيردي

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة حقيقة وصول عرض رسمي من الزمالك لضم محمد ربيعة مدافع الفريق السكندري.

وقال نائب رئيس سموحة عبر قناة صدى البلد: "لم يصلنا أي عرض رسمي من أي نادٍ لضم ربيعة، هناك اتصالات من بعض الوكلاء لكننا نتعامل بشكل رسمي مع مجالس الإدارات".

وأوضح "لم يحدث أي تواصل من مسؤولي الزمالك معنا. ولا مشكلة لدينا لبيع ربيعة لأننا نمتلك لاعبين جيدين في نفس المركز"

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وواصل "لم يتفق مجلس إدارة سموحة بعد على القيمة المالية المطلوبة لبيع ربيعة".

وأكمل "هناك بعض الأندية التي حاولت ضم بركات حجاج، لكنها ليس مفاوضات رسمية أيضا بل عن طريق وكلاء".

وتابع "في مركز قلب الدفاع لدينا أكثر من 3-4 لاعبين على مستوى عالٍ وليس لدينا مشكلة في هذا المركز".

وأتم "لدينا عجز في مركز لاعب الارتكاز، ورفضنا بيع دوكو دودو في الصيف الماضي مقابل 600 ألف دولار لنادي أوكراني وسنحاول دعم هذا المركز بضم لاعب آخر ليجاوره".

صاحب الـ 28 عاما خاض 8 مباريات هذا الموسم منذ انضمامه لسموحة.

وانضم محمد ربيعة لصفوف سموحة بداية الموسم الحالي قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

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