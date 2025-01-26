تبقى الأمور كما هي.. الأهلي يخطف نقطة من بيراميدز في دقيقتين

خطف الأهلي نقطة تعادل مثيرة مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل أهداف بيراميدز: رامي ربيعة (ذاتي) ومصطفى فتحي، فيما سجل رامي ربيعة ونيتس جراديشار للأهلي.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.















































































































التشكيل

دفع مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بـ مصطفى العش كظهير أيسر.

وقاد إمام عاشور الهجوم بينما تواجد نيتس جراديشار على مقاعد البدلاء.

في المقابل فضل كرونوسلاف يوريتيتش إبقاء محمد الشيبي على مقاعد البدلاء وعوضه بمشاركة أحمد توفيق.

وتواجد إبراهيم عادل بدلا رمضان صبحي الغائب بسبب الإصابة في التشكيل الأساسي لبيراميدز.

وصف المباراة

أهدر الأهلي فرصة التقدم بشكل مبكر للغاية في الدقيقة الأولى برأسية لحسين الشحات لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد خطأ أحمد الشناوي أن يتسبب في هدف لصالح إمام عاشور لكن علي جبر تدخل وأبعد الكرة بعيدا في الدقيقة 8.

بدأ بيراميدز يستحوذ على الكرة بحثا عن التقدم وبالفعل في الدقيقة 18 وبعد توغل وعرضية متقنة من محمد حمدي أودعها ربيعة بالخطأ في مرماه.

هدف تقدم بيراميدز هو العكسي الأول لرامي ربيعة منذ موسم 2010-11.

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وأطلق مصطفى فتحي تسديدة كرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 27.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء رفض محمود البنا احتسابها مع مرور نصف ساعة.

وفي الدقيقة 41 عاد البنا لمراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود بطاقة حمراء، وعاد لأرض الملعب مشهرا بطاقة حمراء في وجه أحمد توفيق مدافع بيراميدز بسبب ضرب بالمرفق لـ كريم الدبيس.

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شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز.

في الشوط الثاني أشرك مارسيل كولر كل من عمر كمال ونيتس جراديشار بدلا من مصطفى العش وأكرم توفيق.

وفي الدقيقة 48 احتسب الحكم ركلة جزاء على محمد هاني بعد عرقلة إبراهيم عادل.

وفي الدقيقة 51 انبرى مصطفى فتحي للركلة وسددها على يسار الشناوي مضيفا الهدف الثاني للضيوف.

رد الأهلي جاء عنيفا، في الدقيقة 52 أرسل حسين الشحات عرضية أودعها رامي ربيعة برأسية في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة استفاد نيتس جراديشار من خطأ الدفاع وسجل هدف التعادل، بعد 8 دقائق من مشاركته.

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وسدد مروان عطية كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 62.

وشارك كريم حافظ ومحمد الشيبي بدلا من إبراهيم عادل وأحمد عاطف في الدقيقة 67 في أولى تغييرات بيراميدز.

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من كريم وليد في الدقيقة 72 في ثالث تغييرات الأهلي.

وأطلق مصطفى فتحي كرة ارتطمت بدفاع الأهلي دون خطورة في الدقيقة 73.

استمر ضغط الأهلي وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة عضلية بعد تدخل مع فيستون ماييلي.

وشارك محمد عبد الله بدلا من ياسر في آخر تغييرات الأهلي في الدقيقة 83.

ورد بيراميدز بتغييرين بمشاركة مهند لاشين وصديق أوجولا بدلا من مصطفى فتحي وبلاتي توريه.

وفي الدقيقة 88 عاد البنا لتقنية الفيديو من أجل مراجعة تقنية الفيديو في ظل وجود مطالبات بركلة جزاء.

وبالفعل عاد لأرض الملعب واحتسبها وانبرى إمام عاشور للركلة وسددها على طريقة "بانينكا" ارتطمت بالعارضة.

احتسب البنا 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

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