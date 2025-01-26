تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا

الأحد، 26 يناير 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - ليفاندوفسكي

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

ويغيب بيدري وداني أولمو عن وسط البلوجرانا بسبب الإصابة.

كما يتواجد إريك جارسيا في الدفاع على حساب رونالد أراوخو.

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ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا

مقاعد البدلاء: إيناكي بينيا - رونالد أراوخو - هيكتور فورت - كوشين - جيرارد مارتن - أندرياس كريستنسن - بابلو توري - جافي - أنسو فاتي - باو فيكتور - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي فاز في الجولة الحالية على بلد الوليد.

أما فالنسيا فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي فالنسيا
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