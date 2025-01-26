عقب مشادة مع مدربه.. كالابريا: لن تكون المرة الأخيرة وأعتذر مما حدث

اعتذر دافيدي كالابريا لاعب ميلان عما بدر منه عقب مباراة فريقه ضد بارما بعد المشادة مع سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق.

والتقطت العدسات مشادة كلامية بين كونسيساو وقائد الروسونيري عقب فوز عصيب بنتيجة 3-2 على منافسه باركا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وقال الظهير الإيطالي لقناة DAZN: "هذه الأشياء تحدث على أرض الملعب، ما حدث هو سوء تفاهم بيننا، اهتممنا كثيرا بهذه المباراة وتحقيق الفوز".

وأضاف "كان الأدرينالين مرتفعا جدا، قمنا بتوضيح الأمور، قمنا بتسوية الأمور".

وأكمل "لن تكون هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التي يحدث فيها شيء كهذا، إنه أمر شائع في كرة القدم".

وشدد "أعتذر أيضا لأنه ليس شيئا لطيفا، الأهم هو الفريق وتغيير النتيجة".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة لصالح الفريق، وهو ما يهمني أكثر من نفسي في بعض الأحيان".

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 34 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع بولونيا.

ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه إنتر في دربي المدينة في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي يوم 2 فبراير.

وقبلها سيواجه ميلان منافسه دينامو زغرب في الجولة الأخيرة من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.