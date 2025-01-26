لا اشتباكات أو صراعات بين محبي صلاح ومرموش على المقاهي وفي البيوت

الأحد، 26 يناير 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

بعد انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي تنبأ البعض بأن الصراع سيبدأ بين محبي مشاهدة مرموش مع سيتي ومحبي رؤية محمد صلاح مع ليفربول على المقاهي وفي البيوت، في حالة إقامة مباريات الفريقين في توقيت واحد.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر سيتي
ليفربول

قبل أيام، انضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت الذي لا يملك قاعدة جماهيرية في مصر تجعل مبارياته تحظى بمتابعة المصريين في الأماكن العامة.

ولحسن الحظ لن تتعارض مباريات ليفربول مع لقاءات مانشستر سيتي كثيرا طوال الفترة المقبلة إلا في مناسبات قليلة للغاية.

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ويستعرض FilGoal.com جدول مباريات صلاح ومرموش وفقا للترتيب الزمني للمباريات.

الأربعاء 29 يناير الساعة 10:00.. ليفربول ضد آيندهوفن، سيتي ضد كلوب بروج (دوري أبطال أوروبا)، لكن مرموش ليس متاحا للعب حسب لوائح البطولة

السبت 1 فبراير الساعة 5:00.. ليفربول ضد بورنموث (الدوري الإنجليزي)

الأحد 2 فبراير الساعة 6:30.. مانشستر سيتي ضد أرسنال (الدوري الإنجليزي)

الخميس 6 فبراير الساعة 10:00.. ليفربول ضد توتنام (كأس رابطة المحترفين)

السبت 8 فبراير الساعة 2:15.. مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت (كأس إنجلترا)

الأحد 9 فبراير الساعة 5:00.. ليفربول ضد بلايموث أرجايل (كأس إنجلترا)

الثلاثاء 11 أو الأربعاء 12 الساعة 7:45 أو 10:00.. سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 (دوري أبطال أوروبا) حال التأهل

الأربعاء 12 فبراير الساعة 9:30.. ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

السبت 15 فبراير الساعة 5:00.. مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الأحد 16 فبراير الساعة 4:00.. ليفربول ضد ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 18 أو الأربعاء 19 الساعة 7:45 أو 10:00.. مانشستر سيتي إياب ملحق دور الـ16 (دوري أبطال أوروبا) حال التأهل

الأحد 23 فبراير الساعة 6:30.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي) فرصة لمشاهدة كلاهما في مباراة واحدة

الأربعاء 26 فبراير الساعة 9:30.. مانشستر سيتي ضد توتنام (الدوري الإنجليزي)

الأربعاء 26 فبراير الساعة 10:15.. ليفربول ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 4 أو الأربعاء 5 مارس الساعة 7:45 أو 10:00.. ذهاب ثمن نهائي (دوري أبطال أوروبا)

السبت 8 مارس الساعة 2:30.. مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست (الدوري الإنجليزي)

السبت 8 مارس الساعة 5.. ليفربول ضد ساوثامبتون (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 11 أو الأربعاء 12 مارس الساعة 7:45 أو 10:00.. إياب ثمن نهائي (دوري أبطال أوروبا)

السبت 15 مارس الساعة 2:30.. ليفربول ضد أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

السبت 15 مارس الساعة 5:00.. مانشستر سيتي ضد برايتون (الدوري الإنجليزي)

بعد مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي منتصف مارس ستتوقف الدوريات لأول مرة في عام 2025 بسبب فترة التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن تتغير بعض مواعيد المباريات عقب فترة التوقف الدولي وفقا لاختيارات شبكات النقل التليفزيوني.

بينما لعب مرموش مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي، خاض صلاح مباراته رقم 381 مع ليفربول في مختلف المسابقات.

خلال المباريات الـ381 سجل صلاح 234 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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