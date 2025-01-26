مانشستر سيتي يقدم مرموش والصفقات الجديدة لجماهيره يوم الأربعاء

أعلن نادي مانشستر سيتي أنه سيقدم لاعبه الجديد عمر مرموش والصفقات الجديدة في فريقي الرجال والسيدات إلى جماهيره يوم الأربعاء المقبل.

ونجح مرموش الذي انضم للفريق يوم الخميس في كسب ثقة مدربه بيب جوارديولا مما جعله يدفع به كأساسي أمام تشيلسي بعد انضمامه للفريق بـ48 ساعة فقط، في مباراة فاز بها سيتي 3-1.

وأوضح سيتي عبر موقعه أن النادي سيقيم فعالية ترحيبية للاعبي الفريق الجدد خارج ملعب الاتحاد قبل مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

سيتمكن المشجعون من سماع كلمات عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، وكيرلين نيكولي، وريبيكا كناك، وأيمو أوياما في الفعالية الخاصة على السجادة الزرقاء.

ستبدأ فعالية الترحيب في الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن ينتهي الحدث الساعة 8:30 حتى يتمكن المشجعون من الترحيب بحافلة الفريق قبل انطلاق المباراة في العاشرة مساء.

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ولا يحق للثلاثي اللعب أمام بروج حسب لوائح البطولة، لكن يمكن لأي منهم المشاركة في الأدوار الإقصائية في حالة تأهل سيتي.

مانشستر سيتي أمامه فرصة واحدة في التأهل لملحق دور الـ16 وهي الفوز على بروج بأي نتيجة.

وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.

وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء:

دقائق لعب: 74

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3.