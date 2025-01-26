مدافع إبسويتش: حاولنا الحد من خطورة صلاح ولكن

الأحد، 26 يناير 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

يشعر جاكوب جريفز مدافع إبسويتش تاون أن فريقه نجح في الحد من خطورة محمد صلاح نجم ليفربول رغم الهدف الذي سجله في شباكهم.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه إبسويتش الذي يضم مواطنه سام مرسي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال جريفز في تصريحات للصحفيين: "ليفربول لديه بعض اللاعبين المذهلين. صلاح كان مذهلا بشكل واضح، لذا كان الأمر يتعلق بمحاولة الحد من خطورته قدر الإمكان. أشعر أننا فعلنا ذلك".

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وأضاف "بالنسبة للهدف الذي سجله صلاح، كان يمكننا الدفاع أمامه بشكل أفضل قليلا".

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 23 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 381 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 234 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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