خبر في الجول - رغبة جروس تحدد موقف الزمالك من ضم هادي رياض

الأحد، 26 يناير 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

هادي رياض - بتروجت

عرض نادي الزمالك اسم هادي رياض مدافع بتروجت على كريستيان جروس المدير الفني من أجل تحديد موقفه من مفاوضات ضم اللاعب.

وتم ربط اسم هادي رياض بالانتقال إلى الزمالك بعدما فت الأنظار منذ تأهل بتروجت إلى الدوري الممتاز وخلال 9 جولات خاضهم الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك عرضوا اسم هادي رياض على جروس من أجل أخذ رأيه في ضم اللاعب.

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وحال منح جروس الضوء الأخضر لضم هادي رياض سيبدأ النادي مفاوضاته مع مسؤولي بتروجت.

ولم يبدأ الزمالك مفاوضاته بشكل رسمي حتى الآن مع بتروجت، لكن حدث تواصل مع اللاعب الذي رحب بالانضمام للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نادي بتروجت قد أتم اتفاقه مع هادي رياض لاعب الفريق من أجل تجديد تعاقده، لمدة 3 مواسم مقبلة. (التفاصيل من هنا)

ويبلغ هادي رياض من العمر 26 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ويحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 10 نقاط بتحقيق انتصارين و4 تعادلات.

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