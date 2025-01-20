خبر في الجول - لتأمين العناصر الأساسية.. بتروجت يتمم اتفاقه لتجديد تعاقد هادي رياض

الإثنين، 20 يناير 2025 - 16:44

كتب : عمرو نبيل

هادي رياض - بتروجت

أتم نادي بتروجت اتفاقه مع هادي رياض لاعب الفريق من أجل تجديد تعاقده.

هادي رياض

النادي : بتروجت

بتروجت

وعلم FilGoal.com أن بتروجت توصل لاتفاق بتجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة.

ولفت هادي رياض الأنظار منذ تأهل بتروجت إلى الدوري الممتاز وخلال 9 جولات خاضهم الفريق.

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ويسعى نادي بتروجت لتأمين العناصر الأساسية مع الفريق.

ويبلغ هادي رياض من العمر 26 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ويحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 10 نقاط بتحقيق انتصارين و4 تعادلات.

بتروجت هادي رياض
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