التشكيل - مغربي ومتولي يقودان دفاع الاتحاد.. ونادر فرج أساسي مع الإسماعيلي

أعلن كل من طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري وحمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي على استاد الإسكندرية في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويشارك محمد مغربي بشكل أساسي في الدفاع برفقة محمود متولي.

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – محمد مغربي

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – فان ديريك.

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمعة – كريم الديب.

ويقود نادر فرج هجوم الإسماعيلي على حساب مروان حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد عمار- عبد الكريم مصطفى.

الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد عبد السميع – محمد بيومي.

الهجوم: إريك تراوري – خالد النبريصي – نادر فرج.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.