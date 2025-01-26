روبرتسون: نأمل أن يستمر صلاح في تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية

الأحد، 26 يناير 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

يتمنى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن يستمر زميله محمد صلاح في تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

وسجل صلاح هدفه المائة على ملعب أنفيلد في فوز ليفربول على إبسويتش تاون 4-1 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية منذ 7 سنوات ونصف، ونأمل أن يستمر في القيام بذلك لأننا نحتاج أن يواصل لاعبنا الأهم تسجيل الأهداف".

وأضاف "ما يحدث الآن أنه عندما يصوم صلاح عن التسجيل، تهتز الشباك بواسطة لاعبين آخرين، وهذه علامة جيدة على الفريق الناجح".

وأكمل "يتعين علينا الاستمرار في ذلك لأن أمامنا مباريات عديدة، نحن بحاجة إلى الاستمرار هكذا ونأمل أن نتمكن من البقاء في القمة".

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 381 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 234 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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