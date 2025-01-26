من أجل إعلان هام.. موتسيبي يدعو وسائل الإعلام إلى تنزانيا الثلاثاء

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة إلى وسائل الإعلام للحضور إلى تنزانيا يوم 28 يناير الجاري.

وكشف موقع كاف عن توجيه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي دعوة للإعلام من أجل إعلان هام في تنزانيا يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري.

ولم يكشف كاف تفاصيل الإعلان وحدد الساعة 4 عصر يوم الثلاثاء بمدينة دار السلام للإعلان.

ومن المقرر إقامة قرعة أمم إفريقيا غدا الإثنين 27 يناير الجاري في المغرب.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي في وقت سابق إقامة القرعة في المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط بالمغرب.

وستبدأ مراسم القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.