مرموش يكشف ما فعله معه لاعبو سيتي في أيامه الأولى.. وما قاله لـ خوسانوف

الأحد، 26 يناير 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - هالاند

كشف عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد مع فعله معه باقي أعضاء الفريق في أيامه الأولى مع السماوي.

ونجح مرموش الذي انضم للفريق يوم الخميس في كسب ثقة مدربه بيب جوارديولا مما جعله يدفع به كأساسي أمام تشيلسي بعد انضمامه للفريق بـ48 ساعة فقط، في مباراة فاز بها سيتي 3-1.

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وقال مرموش في تصريحات لقناة ناديه: "لقد كانت بداية رائعة مع مانشستر سيتي، أنا سعيد حقا لوجودي هنا، لقد فزنا بالمباراة وكانت الأجواء مجنونة في الملعب".

وأضاف الدولي المصري "أتمنى أن أستمر على هذا النحو. إنها مجرد البداية وهناك المزيد من الانتصارات".

وأكمل "الجمهور دعمنا طوال المباراة، ومنذ الدقيقة الأولى شعرت أننا سنفوز على تشيلسي".

وواصل "لاعبو سيتي لطيفون حقا. منذ اليوم الأول أدخلوني وسط عائلة مانشستر سيتي وجعلوني أشعر بالراحة".

وأوضح "عبد القادر خوسانوف لاعب استثنائي، لقد هنأته على ظهوره الأول في مانشستر سيتي".

خوسانوف الذي شارك لأول مرة مثل مرموش تسبب في هدف تشيلسي الوحيد بخطأ فادح في أول دقائق المباراة.

وتابع لاعب فولفسبورج السابق "أين سأشاهد مباراتنا ضد كلوب بروج يوم الأربعاء؟ في الملعب بالطبع".

وأتم "أثق في اللاعبين. لدينا لاعبون جيدون حقًا، أنا متأكد من أنهم سيحققون الفوز وسنتأهل إلى الجولة التالية من دوري أبطال أوروبا".

وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.

وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء:

دقائق لعب: 74

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3.

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